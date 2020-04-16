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Коронавірус може позбавити людей потомства: вчені зробили нову заяву

STYLERКоронавірус    16.04.2020 - 17:22
Коронавірус може позбавити людей потомства: вчені зробили нову заяву
Коронавірус в Україні і світі (Колаж РБК-Україна)

Вчені пояснили, чи може COVID-19 дати ускладнення на потенцію у чоловіків

Коронавірус в Україні був діагностований у 4161 пацієнта. Вчені всього світу проводять дослідження для того, щоб з'ясувати всю небезпеку нової хвороби, знайти вакцину і ліки для того, щоб мінімізувати летальний результат.

На цей момент хвороба маловивчена і більшість медиків визнають, що коронавірус дуже нестабільний може мутувати та давати різні ускладнення. Також невідомо, чи виробляє організм людини імунітет проти COVID-19.

У лютому група китайських вчених опублікувала дослідження, в якому говорилося про те, що пацієнти після коронавірусу можуть мати проблеми з репродуктивною системою та еректильну дисфункцію. Інформація швидко поширилася в ЗМІ та соціальних мережах.

Для того, щоб прояснити ситуацію, журналісти почали звертатися до вчених інших країн з проханням прокоментувати дану інформацію. Як розповів фахівець з сексуального та репродуктивного здоров'я Умар Айман для видання Sasapost, ніяких офіційних підтверджень щодо того, що коронавірус може сильно вдарити по репродуктивній системі людини, немає. Однак він не виключив, що таке можливо і запропонував на цей час розглядати дану інформацію тільки як гіпотезу.

Основні тези китайських вчених базувалися на схожості COVID-19 з вірусом атипової пневмонії SARS, який дійсно викликав запалення тканин репродуктивної системи в останній стадії хвороби у деяких пацієнтів.

"Сильне запалення було викликано надмірною реакцією імунної системи. Можливо, це могло призвести до безпліддя. Але клінічних підтверджень такого факту не виявлено", - розповів вчений-генетик Павло Волчков.

Крім того, лікарі стверджують, що проблеми з репродуктивною системою могли з'явитися у тих пацієнтів, у яких вірус з'єднався з бактеріальною інфекцією.

"Однак, ймовірність такого збігу обставин дуже низька, що і підтверджує велику рідкість подібних ускладнень", - говорять вчені.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені пояснили, чому від коронавірусу помирають молоді люди.

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