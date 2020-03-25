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Как коронавирус уничтожает легкие: врачи показали новое видео

STYLERКоронавирус    25.03.2020 - 18:11
Как коронавирус уничтожает легкие: врачи показали новое видео
Коронавирус вызывает тяжелую пневмонию (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус при тяжелом течении болезни способен очень быстро уничтожить легкие

Коронавирус стал причиной смерти почти 20 тысяч человек во всем мире. Вирус SARS-CoV-2 опасен тем, что он очень быстро поражает легкие человека, что вызывает боли, одышку, а в самых тяжелых случаях - дыхательную недостаточность и смерть. Врачи показали на видео, как COVID-19 почти буквально "пожирает" легкие человека.

Запись появилась в Telegram-канале BAZA. Ее смонтировали из последовательного ряда снимков с компьютерной томографии человека, сделанных в течение болезни коронавирусом.

Особенностью COVID-19 является симметричное поражение лёгких с полисегментарными воспалительными изменениями (они происходят в в разных долях и разных несмежных сегментах). Другие виды пневмоний, как правило, поражают одну долю легкого.

При этом коронавирус вызывает поражения легких, на КТ похожие на прозрачные потертые пятна. В медицине подобные патологии называют симптомом "матового стекла".

Как коронавирус уничтожает легкие: врачи показали новое видео

Пораженные коронавирусом легкие, "матовые стекла" (фото: BAZA)

На ранней стадии болезни такие пятна возникают в разных участках легких (в течение первых четырех дней). На 5-8 день уплотнения разрастаются и трансформируются в очаги консолидации по периферии легких.

На 10-13 день болезни уплотнения по типу "матового стекла" становятся множественными. Поражение может охватывать всю долю легкого.

Как коронавирус поражает легкие (видео: BAZA)

Ранее мы писали, что коронавирус оказался еще опаснее, чем считалось ранее.

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