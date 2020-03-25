Як коронавірус знищує легені: лікарі показали нове відео

Коронавірус викликає важку пневмонію (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус при тяжкому перебігу хвороби здатний дуже швидко знищити легені

Коронавірус став причиною смерті майже 20 тисяч людей у всьому світі. Вірус SARS-CoV-2 небезпечний тим, що він дуже швидко вражає легені людини, що викликає біль, задишку, а в найбільш важких випадках - дихальну недостатність і смерть. Лікарі показали на відео, як COVID-19 майже буквально "пожирає" легені людини.

Запис з'явився в Telegram-каналі BAZA. Його змонтували з послідовного ряду знімків з комп'ютерної томографії людини, зроблених протягом хвороби коронавірусом.

Особливістю COVID-19 є симетричне ураження легенів з полісегментарними запальними змінами (вони відбуваються в різних частках і різних окремих сегментах). Інші види пневмоній, як правило, вражають одну частку легені.

При цьому коронавірус викликає ураження легень, які на КТ схожі на прозорі потерті плями. У медицині подібні патології називають симптомом "матового скла".

Уражені коронавірусом легені, "матове скло" (фото: BAZA)

На ранній стадії хвороби такі плями виникають у різних ділянках легень (протягом перших чотирьох днів). На 5-8 день ущільнення розростаються і трансформуються в осередки консолідації по периферії легенів.

На 10-13 день хвороби ущільнення за типом "матового скла" стають множинними. Ураження може охоплювати всю частку легені.

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Як коронавірус вражає легені (відео: BAZA)

Раніше ми писали, що коронавірус виявився ще небезпечніше, ніж вважалося раніше.