Коронавирус в Украине: в ВОЗ развенчали популярные мифы о болезни

В ВОЗ опровергли популярные фейки о коронавирусе (Фото: freepik)

Специалисты ВООЗ опровергли самые распространенные фейки о коронавирусе

Коронавирус в Украине подхватили уже около 100 человек и болезнь продолжает распространяться в разных областях. Информации о COVID-2019 в интернете сейчас очень много, но также много и фейков о заболевании. Специалисты Всемирной организации здравоохранения развенчали топ-мифов о коронавирусе и его лечении. Об этом рассказала экс-министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая в эфире телеканала СТБ.

Коронавирус боится высоких и низких температур

Неправда. Коронавирус живет в теле человека и ему все равно, какая температура в воздухе. Для COVID-2019 комфортная температура – это температура человека 36,6 градуса.

Коронавирус можно убить горячими ваннами или ледяными обливаниями

Неправда. Эти способы не оказывают никакого влияния на коронавирус и такие советы вводят в заблуждение пациентов.

Коронавирус могут переносить комары

Неправда. Коронавирус переносится только от больного пациента к другому человеку. Основной способ передачи – чихание, кашель.

Коронавирус можно убить электросушкой с горячим воздухом

Неправда. Специалисты ВОЗ отмечают, что электросушилка также неэффективна, как и ультрафиолетовые лампы.

Коронавирус можно победить распылением спирта или хлора на тело

Неправда. Эти растворы имеют действие дезинфекции только на поверхности, а для тела человека они вредны и могут повредить слизистую оболочку.

Вакцина от гриппа может защитить от коронавируса

Неправда. Нет подтвержденных данных о достоверности данного факта.

Регулярное промывание носа защитит от заражения коронавирусом

Неправда. От коронавируса не поможет ни солевой раствор в нос, ни чеснок, ни лук. Особенно опасно утверждение о том, что нужно пить воду каждые 15 минут, чтобы смыть из горла вирус.

Антибиотики убивают коронавирус

В ВОЗ отметили, что антибиотики не спасают от вирусов и принимать их можно только для борьбы с бактериями и только по назначению врача. На данный момент в мире нет ни одного препарата, который бы эффективно справлялся с коронавирусом.

Напомним, ранее мы писали о том, что пневмония при коронавирусе может протекать без симптомов, а повышение температуры быть незначительным.