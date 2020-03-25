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Коронавірус в Україні: у ВООЗ розвінчали популярні міфи про хворобу

STYLERКоронавірус    25.03.2020 - 07:06
Коронавірус в Україні: у ВООЗ розвінчали популярні міфи про хворобу
У ВООЗ спростували популярні фейки про коронавірус (Фото: freepik)

Фахівці ВООЗ спростували найпоширеніші фейки про коронавірус

Коронавірус в Україні підхопили вже близько 100 осіб і хвороба продовжує поширюватися в різних областях. Інформації про COVID-2019 в інтернеті зараз дуже багато, але також багато і фейків про захворювання. Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я розвінчали топ-міфів про коронавірус і його лікуванні. Про це розповіла ексміністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька в ефірі телеканалу СТБ.

Коронавірус боїться високих і низьких температур

Неправда. Коронавірус живе в тілі людини і йому все одно, яка температура в повітрі. Для COVID-2019 комфортна температура – це температура людини 36,6 градуса.

Коронавірус можна вбити гарячими ваннами або крижаними обливаннями

Неправда. Ці способи не мають жодного впливу на коронавірус і такі поради вводять в оману пацієнтів.

Коронавірус можуть переносити комарі

Неправда. Коронавірус переноситься тільки від хворого пацієнта до іншої людині. Основний спосіб передачі – чхання, кашель.

Коронавірус можна вбити електросушкою з гарячим повітрям

Неправда. Спеціалісти ВООЗ зазначають, що електросушарка також неефективна, як і ультрафіолетові лампи.

Коронавірус можна перемогти розпиленням спирту або хлору на тіло

Неправда. Ці розчини мають дію дезінфекції тільки на поверхні, а для тіла людини вони шкідливі й можуть пошкодити слизову оболонку.

Вакцина від грипу може захистити від коронавірусу

Неправда. Немає підтверджених даних про правдивість цього факту.

Регулярне промивання носа захистить від зараження коронавірусом

Неправда. Від коронавірусу не допоможе ні сольовий розчин в ніс, ні часник, ні цибуля. Особливо небезпечно твердження про те, що треба пити воду кожні 15 хвилин, щоб змити з горла вірус.

Антибіотики вбивають коронавірус

У ВООЗ наголосили, що антибіотики не рятують від вірусів і приймати їх можна тільки для боротьби з бактеріями та тільки за призначенням лікаря. На цей момент у світі немає жодного препарату, який би ефективно справлявся з коронавірусом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пневмонія при коронавірусі може протікати без симптомів, а підвищення температури бути незначним.

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