Коронавирус в Украине: стало известно, какой препарат дают больным в Киеве

Чем лечат коронавирус в Киеве (Фото: РБК-Украина)

В Александровской больнице пациентам с коронавирусом дают антибиотик широкого спектра действия

Коронавирус в Украине подцепили уже почти 200 людей и за последние сутки диагноз подтвердился у 40 больных в разных областях страны. В Киеве по состоянию на 26 марта было зарегистрировано 47 заболевших, в том числе и 10-летний ребенок.

На данный момент в Александровской больнице города Киева находится около десятка пациентов с COVID-2019. Больницу охраняют наряды Национальной гвардии. Большинству пациентов оказывают симптоматическое лечение и изданию Strana удалось выяснить, какой именно препарат дают украинцам, которые заболели коронавирусом.

Как пишет издание, украинские врачи ввиду отсутствия вакцин и лекарств от коронавируса, дают пациентам антибиотик Азитромицин, который обычно назначают при бактериальном бронхите и пневмонии. Ранее этот препарат начали давать своим пациентам французские врачи и они его комбинировали с гидроксихлорином.

Азитромицин – сравнительно недорогой антибиотик. Его производят в Украине, а также за рубежом. Цена в аптеках колеблется от 40 до 140 гривен, в зависимости от дозировки и производителя. Продают азитромицин по рецепту врача. У него есть побочные эффекты – препарат влияет на работу печени, желудка, а также сердца.

Стоит отметить, что самолечением заниматься опасно и любой препарат можно принимать только после консультации с лечащим врачом.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые нашли новое лекарство, которое помогает при коронавирусе.