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Коронавірус в Україні: стало відомо, який препарат дають хворим в Києві

STYLERКоронавірус    27.03.2020 - 07:42
Коронавірус в Україні: стало відомо, який препарат дають хворим в Києві
Чим лікують коронавірус в Києві (Фото: РБК-Україна)

В Олександрівській лікарні пацієнтам з коронавірусом дають антибіотик широкого спектру дії

Коронавірус в Україні підчепили вже майже 200 людей і за останню добу діагноз підтвердився у 40 хворих у різних областях країни. У Києві станом на 26 березня було зареєстровано 47 хворих, у тому числі 10-річна дитина.

На цей час в Олександрівській лікарні міста Києва перебуває близько десятка пацієнтів з COVID-2019. Лікарню охороняють Національною гвардією. Більшості пацієнтів надають симптоматичне лікування та виданню Strana вдалося з'ясувати, який саме препарат дають українцям, які захворіли на коронавірус.

Як пише видання, українські лікарі через відсутність вакцин і ліків проти коронавірусу, дають пацієнтам антибіотик Азитроміцин, який зазвичай призначають при бактеріальному бронхіті та пневмонії. Раніше цей препарат почали давати своїм пацієнтам французькі лікарі й вони його комбінували з гідроксихлоридом.

Азитроміцин – порівняно недорогий антибіотик. Його виробляють в Україні, а також за кордоном. Ціна в аптеках коливається від 40 до 140 гривень, в залежності від дозування та виробника. Продають азитроміцин за рецептом лікаря. У нього є побічні ефекти – препарат впливає на роботу печінки, шлунка, а також серця.

Варто відзначити, що самолікуванням займатися небезпечно і будь-який препарат можна приймати тільки після консультації з лікарем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені знайшли нові ліки, що допомагають при коронавірусі.

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