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Защищают ли маски от коронавируса: дан точный ответ

STYLERКоронавирус    17.03.2020 - 10:29
Защищают ли маски от коронавируса: дан точный ответ
Медицинские маски неэффективны по профилактике с коронавирусом (фото: РБК-Украина)

Медики рассказали, помогут ли медицинские маски от коронавируса

Коронавирус в Украине на момент 17 марта диагностирован у семи человек. Многих людей продолжает волновать вопрос, как эффективно защититься от инфекции и какие способы профилактики самые лучшие. Всемирная организация здравоохранения сообщила свои рекомендации относительно ношения на улице медицинских масок. Об этом написали на официальном сайте ВОЗ.

Медики еще раз напомнили, что люди, у которых нет симптомов острого респираторного заболевания, не должны надевать маски. Это попросту ничего не даст.

В ВОЗ настоятельно рекомендуют использовать данные изделия людям с признаками ОРЗ/ОРВИ и людям, ухаживающим за пациентами с такими симптомами, как кашель, лихорадка, насморк, повышенная температура тела. Использование масок имеет смысл только для медицинских работников.

В ВОЗ не запрещают ношение масок, но хирургические маски из аптек следует менят раз в два часа, так как они являются одноразовыми.

Люди, которые ухаживают за больными коронавирусом, должны менять маску после каждого пациента. Медики напомнили, что маски совсем не панацея. Вирусные частицы могут находиться на любых предметах, особенно на мобильных телефонах, денежных купюрах, компьютерной клавиатуре, сушилке для рук в общественном туалете.

Как мы ранее сообщали, простой антиспетик для дезинфекции рук можно сделать в домашних условиях.

Также мы сообщали, что украинцам дали важные рекомендации о профилактике коронавируса.

Внеочередное заседание Рады по коронавирусу: онлайн Коронавирус в Украине и мире: главные новости 17 марта
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