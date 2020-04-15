Коронавірус в Україні: від яких ускладнень найчастіше помирають українці

Коронавірус сильно пригнічує імунну систему (фото: РБК-Україна)

У МОЗ розповіли, від яких ускладнень від коронавіруса помирають українці

Коронавірус в Україні інфікував 3364 людини, 108 з них померли від ускладнень інфекції, 143 пацієнти – вилікувались (за даними на ранок 15 квітня). У МОЗ розповіли, від яких ускладнень найчастіше помирають українці. Про це повідомляє ЦГЗ у Facebook.

Так найголовнішими хворобами є серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легенів і ожиріння. Якщо вони присутні у людини і вона захворює на коронавірус, є високий ризик летального результату.

"В результаті ускладнень, викликаних COVID-19, померло 98 осіб, 79% з яких мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легенів і ожиріння", – йдеться в повідомленні.

У цілому частка хвороб становила (одна або декілька): серцево-судинні – 74% поєднані захворювання – 29% цукровий діабет – 22% захворювання легенів – 9% новоутворення – 8% захворювання нирок – 7%.

До речі, у МОЗ побоюються, що масове відвідування церков на Великдень призведе до чергового сплеску пандемії в країні і може нівелювати всі зусилля щодо стримування коронавіруса в Україні.

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