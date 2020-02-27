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Коронавирус близко: украинцам рассказали, кто может пострадать

STYLERЖизнь    27.02.2020 - 10:38
Коронавирус близко: украинцам рассказали, кто может пострадать
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус все ближе к границам Украины

Коронавирус распространяется по Европе быстрыми темпами, уже 19 европейских стран объявило о заражении своих граждан. В СНБО Украины рассказали о возрастных группах риска смертности от COVID-2019, который вызывает опасную вирусную пневмонию.

Отметим, что от коронавируса в Европе уже умерло 12 человек в Италии и один - во Франции.

По данным СНБО менее всего рискуют люди в возрасте от 10 до 39 лет (показатель 0,2%). Небольшой процент и у возрастной группы 40-49 лет (0,3%). Для тех, кому от 50-59 лет, опасность составляет 1,3%, а с повышением возраста - значительно увеличивается (60-69 лет - 3,4%, 70-79 лет - 7,8%).

Наибольший риск у людей, старше 80 лет. Для этой группы показатель риска составляет 13,5%.

Кроме того в группе риска люди, которые страдают от заболеваний дыхательной системы и диабета.

Коронавирус близко: украинцам рассказали, кто может пострадать

Группы риска коронавируса (фото: facebook.com/rnbou)

Ранее мы сообщали, как отличить опасный коронавирус от ОРВИ или простуды.

К слову, недавно выяснилось, что пророчество про коронавирус есть в книге писателя-фантаста за 1981 год. Правда это или вымысел, можно прочесть в материале.

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