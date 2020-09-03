Коронавирус убивает сердце и легкие: врач предупредил о последствиях болезни

Врач-инфекционист назвал серьезные осложнения после коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Врач-инфекционист предупредил, что COVID-19 опасен своими осложнениями

Коронавирус очень опасен для людей, так как легко заразен и дает серьезные осложнения на организм после выздоровления. Этот вирус очень коварно действует на иммунную систему человека и часто возникают вторичные бактериальные пневмонии.

Как рассказал врач-инфекционист высшей категории и кандидат медицинских наук Виталия Янченко в комментарии для издания "Факты", COVID-19 может сильно навредить не только легким, но и сердцу.

"Многих пациентов беспокоит сердце. Даже у тех, кто перенес инфекцию легко, выявляем кардиты: экссудативный перикардит, при котором накапливается жидкость, миокардит. Например, человек, который тесно общался с коронавирусным больным, сдает анализы. Результаты указывают, что все нормально, но есть поражение сердца. Такие люди в будущем могут страдать ишемической болезнью сердца, поскольку воспалительный процесс затрагивает и сердечные сосуды, различными видами аритмии, нарушением проводимости в мышце сердца", - объяснил специалист.

Он добавил, что многочисленные исследования доказывают также и проблемы с центральной нервной системой. Ученые называют COVID-19 нейроинфекцией, так как в головном мозге обнаружились чувствительные рецепторы. Есть предположение, что в будущем у тех, кто перенес эту болезнь, может развиться болезнь Альцгеймера.

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