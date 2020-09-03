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Коронавірус вбиває серце і легені: лікар попередив про наслідки хвороби

Четвер 03 вересня 2020 12:18
Коронавірус вбиває серце і легені: лікар попередив про наслідки хвороби
Лікар-інфекціоніст назвав серйозні ускладнення після коронавірусу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Лікар-інфекціоніст попередив, що COVID-19 небезпечний своїми ускладненнями

Коронавірус дуже небезпечний для людей, оскільки легко заразний і дає серйозні ускладнення на організм після одужання. Цей вірус дуже підступно діє на імунну систему людини та часто виникають вторинні бактеріальні пневмонії.

Як розповів лікар-інфекціоніст вищої категорії, кандидат медичних наук Віталія Янченко у коментарі для видання "Факти", COVID-19 може сильно нашкодити не тільки легеням, але і серцю.

"Багатьох пацієнтів турбує серце. Навіть у тих, хто переніс інфекцію легко, виявляємо кардити: ексудативний перикардит, при якому накопичується рідина, міокардит. Наприклад, людина, який тісно спілкувалася з коронавірусним хворим, здає аналізи. Результати вказують, що все нормально, але є ураження серця. Такі люди в майбутньому можуть страждати на ішемічну хворобу серця, оскільки запальний процес зачіпає і серцеві судини, різними видами аритмії, порушення провідності в м'язі серця", - пояснив фахівець.

Він додав, що численні дослідження доводять також і проблеми з центральною нервовою системою. Вчені називають COVID-19 нейроінфекцію, через те, що в головному мозку знайшли чутливі рецептори. Є припущення, що в майбутньому у тих, хто переніс цю хворобу, може розвинутися хвороба Альцгеймера.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що головний санітарний лікар України назвав миттєві симптоми зараження коронавірусом.

А також розповідали про те, що Ляшко розповів, які головні критерії для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

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