Ученые заявили о "смерти" опасного штамма гриппа во время пандемии COVID-19

Ученые обнаружили, что после начала пандемии COVID-19 полностью исчез один из четырех штаммов гриппа - В/Yamagata, который регулярно включается в ежегодные прививки от гриппа.

Об этом сообщает Medical Xpress ссылаясь на австралийских исследователей.

По словам ученых, с марта 2020 года при отслеживании случаев гриппа ни один штамм B/Yamagata не был выделен или генетически секвенирован.

За прошедший эпидемический сезон известно только о об 31 предполагаемом случае заболевания B/Yamagata, но вирусы не проверяли, чтобы определить, действительно ли речь идет о данном штамме.

Эксперты говорят, что штамм B/Yamagata всегда был менее заразным, чем другие основные штаммы гриппа. Его мутация происходит медленно, поэтому это позволило ученым не обновлять вакцину от него с 2015 года.

По словам американских экспертов по инфекционным заболеваниям, если целый штамм гриппа действительно вымер, это откроет новые возможности для борьбы с ежегодным гриппом в будущем.

Но потребуется больше времени, чем один сезон гриппа, чтобы определить, действительно ли штамм B/Yamagata исчез.

В состав нынешней вакцины против гриппа входят четыре штамма: грипп A/H3N2 (Гонконг), грипп A/H1N1 (свиньи), грипп B/Victoria и грипп B/Yamagata.

Как правило штаммы гриппа A более заразны и являются источником смертельных эпидемий. В свою очередь штаммы гриппа B медленнее распространяется среди детей школьного возраста и подростков.