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Ученые заявили о "смерти" опасного штамма гриппа во время пандемии COVID-19

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Вторник 26 октября 2021 16:41
Ученые заявили о "смерти" опасного штамма гриппа во время пандемии COVID-19 Фото: COVID-19 "убил" один из штаммов гриппа (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Ученые обнаружили, что после начала пандемии COVID-19 полностью исчез один из четырех штаммов гриппа - В/Yamagata, который регулярно включается в ежегодные прививки от гриппа.

Об этом сообщает Medical Xpress ссылаясь на австралийских исследователей.

По словам ученых, с марта 2020 года при отслеживании случаев гриппа ни один штамм B/Yamagata не был выделен или генетически секвенирован.

За прошедший эпидемический сезон известно только о об 31 предполагаемом случае заболевания B/Yamagata, но вирусы не проверяли, чтобы определить, действительно ли речь идет о данном штамме.

Эксперты говорят, что штамм B/Yamagata всегда был менее заразным, чем другие основные штаммы гриппа. Его мутация происходит медленно, поэтому это позволило ученым не обновлять вакцину от него с 2015 года.

По словам американских экспертов по инфекционным заболеваниям, если целый штамм гриппа действительно вымер, это откроет новые возможности для борьбы с ежегодным гриппом в будущем.

Но потребуется больше времени, чем один сезон гриппа, чтобы определить, действительно ли штамм B/Yamagata исчез.

В состав нынешней вакцины против гриппа входят четыре штамма: грипп A/H3N2 (Гонконг), грипп A/H1N1 (свиньи), грипп B/Victoria и грипп B/Yamagata.

Как правило штаммы гриппа A более заразны и являются источником смертельных эпидемий. В свою очередь штаммы гриппа B медленнее распространяется среди детей школьного возраста и подростков.

Напомним, новый штамм коронавируса "Дельта плюс" уже в Украине.

Мы также писали о том, что ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская объяснила, кому точно нужна третья доза вакцины от COVID-19.

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