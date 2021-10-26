Голубовская объяснила, кому точно нужна третья доза вакцины от COVID

Кому нужна третья доза вакцины

Пациентам со слабой выработкой антител (онкобольные) третья доза вакцины необходима.

"Я согласна в принципе с международными организациями, которые говорят, что ее (бустерную дозу, - Ред.) нужно вводить лицам с иммунодефицитными состояниями. Только у нас иммунодефицит приклеивают ко всем на свете. Часто насморк - ой, у меня иммунодефицит. Нет, это не иммунодефицит. Иммунодефицит - это, в частности, у онкобольных и еще. У них слабо идет выработка антител как правило", - объяснила инфекционист.

Голубовская отметила, что остальным людям третья доза вакцины от COVID не нужна.