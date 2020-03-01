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Как коронавирус скажется на долларе: эксперты дали неутешительный прогноз

STYLERЖизнь    01.03.2020 - 13:57
Как коронавирус скажется на долларе: эксперты дали неутешительный прогноз
Как коронавирус скажется на долларе

Коронавирус будет иметь весомое влияние на курс доллара

Изменения курса доллара будут связаны с коронавирусом. На мировых биржах уже наблюдается падение из-за нарастающей паники, что может вызвать не самые приятные последствия.

Независимый эксперт Александр Хмелевский считает, что если падение продолжится, то иностранные инвесторы начнут выводить средства из Украины, а это вызовет падение курса гривни, передает "Сегодня".

"Пока говорить о серьезной девальвации рано. В последние дни февраля мы наблюдаем умеренное снижение гривни. Скорее всего, такая тенденция сохранится и в марте. При оптимистическом сценарии гривня будет находиться в коридоре 24,30 – 25,50 за доллар. Однако в случае обострения ситуации на мировых рынках и в Украине не исключено более существенное снижение гривни", - отмечает Хмелевский.

По мнению Максима Орищака, аналитика "Центра биржевых технологий", снижение курса гривны будет связано с влиянием реакций спекулянтов на внешние события в мире в виде коронавируса.

"Распространение вируса до конца марта может поддержать девальвацию. Мы изначально затрагивали фактор эпидемии для валютного рынка как весомую причину для снижения гривни не ранее, чем в марте" - отметил Орищак.

Как сообщало РБК-Украина, мировые рынки акций потеряли за неделю 5 трлн в долларов капитализации под угрозой мировой рецессии из-за распространения коронавируса.Неделя была худшей для рынков после мирового финансового кризиса 2008 года.

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