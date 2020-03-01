ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як коронавірус позначиться на доларі: експерти дали невтішний прогноз

STYLERЖиття    01.03.2020 - 13:57
Як коронавірус позначиться на доларі: експерти дали невтішний прогноз
Як коронавірус позначиться на доларі

Коронавірус буде мати вагомий вплив на курс долара

Зміни курсу долара будуть пов'язані з коронавірусом. На світових біржах вже спостерігається падіння через наростаючу паніку, що може викликати не найприємніші наслідки.

Незалежний експерт Олександр Хмелевський вважає, що якщо падіння продовжиться, то іноземні інвестори почнуть виводити кошти з України, а це викличе падіння курсу гривні, передає "Сегодня".

"Поки говорити про серйозну девальвацію рано. В останні дні лютого ми спостерігаємо помірне зниження гривні. Швидше за все, така тенденція збережеться і в березні. При оптимістичному сценарії гривня буде перебувати в коридорі 24,30 – 25,50 за долар. Однак у випадку загострення ситуації на світових ринках і в Україні не виключено більш істотне зниження гривні", - зазначає Хмелевський.

На думку Максима Орищака, аналітика "Центру біржових технологій", зниження курсу гривні буде пов'язано з впливом реакцій спекулянтів на зовнішні події в світі у вигляді коронавіруса.

"Поширення вірусу до кінця березня може підтримати девальвацію. Ми спочатку зачіпали фактор епідемії для валютного ринку як вагому причину для зниження гривні не раніше, ніж у березні", - зазначив Орищак.

Як повідомляло РБК-Україна, світові ринки акцій втратили за тиждень 5 трлн доларів капіталізації під загрозою світової рецесії через поширення коронавіруса.Тиждень був найгіршим для ринків після світової фінансової кризи 2008 року.

На валютному ринку за останній місяць змінився тренд Аналітики прогнозують зростання курсу долара
Новини України Курс долара
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся