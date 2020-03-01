Як коронавірус позначиться на доларі: експерти дали невтішний прогноз

Як коронавірус позначиться на доларі

Коронавірус буде мати вагомий вплив на курс долара

Зміни курсу долара будуть пов'язані з коронавірусом. На світових біржах вже спостерігається падіння через наростаючу паніку, що може викликати не найприємніші наслідки.

Незалежний експерт Олександр Хмелевський вважає, що якщо падіння продовжиться, то іноземні інвестори почнуть виводити кошти з України, а це викличе падіння курсу гривні, передає "Сегодня".

"Поки говорити про серйозну девальвацію рано. В останні дні лютого ми спостерігаємо помірне зниження гривні. Швидше за все, така тенденція збережеться і в березні. При оптимістичному сценарії гривня буде перебувати в коридорі 24,30 – 25,50 за долар. Однак у випадку загострення ситуації на світових ринках і в Україні не виключено більш істотне зниження гривні", - зазначає Хмелевський.

На думку Максима Орищака, аналітика "Центру біржових технологій", зниження курсу гривні буде пов'язано з впливом реакцій спекулянтів на зовнішні події в світі у вигляді коронавіруса.

"Поширення вірусу до кінця березня може підтримати девальвацію. Ми спочатку зачіпали фактор епідемії для валютного ринку як вагому причину для зниження гривні не раніше, ніж у березні", - зазначив Орищак.

Як повідомляло РБК-Україна, світові ринки акцій втратили за тиждень 5 трлн доларів капіталізації під загрозою світової рецесії через поширення коронавіруса.Тиждень був найгіршим для ринків після світової фінансової кризи 2008 року.