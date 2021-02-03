Коронавирус с нами навсегда: Рубан рассказал, когда эпидемия станет менее агрессивной

Коронавирус в Украине (фото: Getty Images)

Коронавирусная инфекция не исчезнет полностью и останется в мире навсегда. При этом снижение агрессивности пандемии можно ожидать, когда коллективный иммунитет сформируется на уровне 60-70 процентов.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает "Сегодня".

"Данный возбудитель с нами навсегда, коронавируcная инфекция, но если говорить об уменьшении агрессивности эпидемии - это когда будет у нас формирование коллективного иммунитета на уровне 60-70 процентов", - сказал он.

Специалист заявляет, что в настояще время в Украине коллективный иммунитет граждан сформировался на уровне 30 процентов.

Рубан также высказался о способах снизить угрозу распространения инфекции путем создания безопасного пространства с оптимальной температурой, влажностью воздуха в помещениях с помощью датчиков контроля параметров воздуха (COVID-19 легче всего подхватить во время длительного общения в закрытом помещении).

"Сегодня это, я думаю, будет следующий шаг основной профилактики в закрытых помещениях именно вирусных инфекций", - сказал глава Госпотребслужбы столицы.

Как сообщалось, ранее доктор Евгений Комаровский объяснил, как в помещении измерить уровень угрозы заражения коронавирусом.

Также мы писали о том, что недавно эпидемиолог рассказала, когда волны коронавируса пойдут на спад в Украине.