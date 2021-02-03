Коронавірус з нами назавжди: Рубан розповів, коли епідемія стане менш агресивною

Коронавірусна інфекція не зникне повністю і залишиться в світі назавжди. При цьому зниження агресивності пандемії можна очікувати, коли колективний імунітет сформується на рівні 60-70 відсотків.
Про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, передає "Сьогодні".
"Цей збудник з нами назавжди, коронавірусна інфекція, але якщо говорити про зменшення агресивності епідемії - це коли буде у нас формування колективного імунітету на рівні 60-70 відсотків", - сказав він.
Спеціаліст заявляє, що у теперішній час в Україні колективний імунітет громадян сформувався на рівні 30 відсотків.
Рубан також висловився про способи знизити загрозу поширення інфекції шляхом створення безпечного простору з оптимальною температурою, вологістю повітря в приміщеннях за допомогою датчиків контролю параметрів повітря (COVID-19 найлегше підхопити під час тривалого спілкування в закритому приміщенні).
"Сьогодні це, я думаю, буде наступний крок основної профілактики в закритих приміщеннях саме вірусних інфекцій", - сказав глава Держпродспоживслужби столиці.
Як повідомлялося, раніше доктор Євген Комаровський пояснив, як в приміщенні виміряти рівень загрози зараження на коронавірус.
Також ми писали про те, що нещодавно епідеміолог розповіла, коли хвилі коронавірусу підуть на спад в Україні.
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