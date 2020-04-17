Коронавирус в России: каждый день новые "рекорды"

Коронавирус в России (коллаж: РБК-Украина)

Россия по количеству заболевших коронавирусом стремительно идет вперед

Коронавирус COVID-19 в России стремительно набирает обороты. По состоянию на 17 апреля, в стране более 32 тысячи заболевших, за последние сутки количество увеличилось на четыре тысячи.

Так, по состоянию на 1 апреля в РФ, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, была на 26 месте. Сегодня, 17 апреля, - уже на 11 месте. То есть, каждый день Россия опережала в среднем одну страну. Судя по прогрессу распространения COVID-19 в стране, к Пасхе она войдет в первую десятку по числу инфицированных.

По данным ресурса Worldometers.info, "прирост" заболевших в России за сутки почти такой же, как у стран, где число инфицированных превышает 100 тысяч. Так, в США - 6857 новых случаев, в Британии - 5599, в Турции - 4353, в России - 4070. Таким образом, по прогрессу заболеваемости, Россия пока на четвертом месте в мире.

Отметим, что при таком количестве заболевших, в РФ очень низкая статистика смертности - 273 человека, что выглядит подозрительно рядом с Бельгией, где 36 тысяч заболевших и 5 тысяч умерших.

Коронавирус в России (скрин: worldometers.info)

ТАСС также обновил статистику распространения коронавируса в стране. Эпицентром COVID-19 в стране является Москва, где 18105 заболевших, это 56% от общего количества заболевших.

Коронавирус в России (фото: tass.ru)

К слову, первый случай инфицирования был выявлен еще 2 марта (в Украине - 3 марта), но серьезные ограничения стали вводить только к концу месяца (так, школы закрыли по стране с 19 числа, а в Москве - 21-го марта).

Ранее мы писали, что в Украине выздоровело рекордное число заболевших коронавирусом за сутки. Всего на 17 апреля выздоровело 246 пациентов, общее число заболевших - 4662, 125 из них, к сожалению, умерло.