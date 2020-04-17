Коронавірус в Росії: кожен день нові "рекорди"

Коронавірус в Росії (колаж: РБК-Україна)

Росія за кількістю хворих на коронавірус стрімко йде вперед

Коронавірус COVID-19 у Росії стрімко набирає обертів. Станом на 17 квітня, в країні понад 32 тисячі хворих, за останню добу кількість збільшилася на чотири тисячі.

Так, станом на 1 квітня в РФ, згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, була на 26 місці. Сьогодні, 17 квітня, - вже на 11 місці. Тобто, кожен день Росія випереджала у середньому одну країну. Судячи з прогресу поширення COVID-19 у країні, до Великодня вона увійде в першу десятку за кількістю інфікованих.

За даними ресурсу Worldometers.info, "приріст" хворих у Росії за добу майже такий же, як у країн, де число інфікованих перевищує 100 тисяч. Так, у США - 6857 нових випадків, у Британії - 5599, в Туреччині - 4353, в Росії - 4070. Таким чином, за прогресом захворюваності, Росія поки що на четвертому місці в світі.

Відзначимо, що при такій кількості хворих, в РФ дуже низька статистика смертності - 273 людини, що виглядає підозріло поряд з Бельгією, де 36 тисяч хворих і 5 тисяч померлих.

Коронавірус в Росії (скрін: worldometers.info)

ТАСС також оновив статистику поширення коронавіруса в країні. Епіцентром COVID-19 в країні є Москва, де 18105 хворих, це 56% від загальної кількості захворілих.

Коронавірус в Росії (фото: tass.ru)

До речі, перший випадок інфікування був виявлений ще 2 березня (в Україні - 3 березня), але серйозні обмеження стали вводити тільки у кінці місяця (так, школи закрили по країні з 19 числа, а в Москві - 21-го березня).

Раніше ми писали, що в Україні видужала рекордна кількість хворих на коронавірус за добу. Всього на 17 квітня видужало 246 пацієнтів, загальна кількість хворих 4662, 125 з них, на жаль, померло.