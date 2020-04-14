Коронавірус може протікати без симптомів: вчені заявляють, що таких близько 70%

Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Вчені пояснили, чому пацієнти з безсимптомним COVID-19 особливо небезпечні для суспільства

Коронавірус в Україні вразив вже понад 3300 осіб і 98 пацієнтів померли за останній місяць. Станом на 14 квітня кількість інфікованих COVID-19 наближається до двох мільйонів осіб, з яких загинуло вже понад 120 тисяч осіб.

Проте вчені з Сінгапуру заявляють, що від 50 до 70% інфікованих навіть не підозрюють, що можуть заражати інших людей, оскільки у них хвороба протікає з незначними симптомами або взагалі без симптомів. Про це пише видання The Straits Times.

"Проведені дослідження показують, що від 50% до 70% вже інфікованих COVID-19 не мають ніяких симптомів, у такому стані вони можуть перебувати до чотирьох тижнів, поширюючи при цьому вірус", - розповів фахівець з інфекційних захворювань Ліон Ное Нам.

Він додав, що в цьому є і позитивний момент, через те, що безсимптомні носії вірусу можуть не перехворіти на коронавірус, однак у них може виробитися імунітет. Хоча на це може піти кілька років.

Як стверджують вчені, передача коронавірусу від безсимптомних носіїв є одним із найскладніших викликів в боротьбі з цим захворюванням.

"Відсутність симптомів або сплутані симптоми часто призводять носіїв в оману щодо свого стану, і вони продовжують звичайну життєдіяльність, не усвідомлюючи небезпеку поширення інфекції", - пояснила виконавчий директор національного центру інфекційних захворювань Лео І Синь.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ВООЗ розповіли, чи можна повторно перехворіти на коронавірус.