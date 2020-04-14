Можно ли заболеть коронавирусом повторно: в ВОЗ дали ответ

В ВОЗ раскрыли правду о рецидиве коронавируса (фото: РБК-Украина)

В ВОЗ рассказали, что рецидив после болезни коронавирусом возможен

Коронавирус в мире инфицировал около двух миллионов человек. Многих интересует вопрос, можно ли после выздоровления Covid-19, заразиться им повторно. На этот вопрос дали ответ во Всемирной организации здравоохранения. Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сообщил, что пока у него нет ответа на этот вопрос.

"Что касается выздоровления и повторного заражения COVID-19, то у нас, я считаю, нет ответа на этот вопрос. Это на данный момент неизвестно", - заявил он.



Ведущий специалист ВОЗ по коронавирусу Мария ван Керкхове рассказала о другой точке зрения, что китайские ученые в результате исследований показали у части излечившихся пациентов отсутствие ответа антител.

У другой же части пациентов ответ антител в анализе был высокий. Но, по ее словам, это не означает наличие иммунитета к повторному заражению COVID-19 у второй части обследованных.

За последнюю неделю количество зараженных в мире выросло почти до 2-х миллионов. Умерли от инфекции больше 114 тысяч человек. Наихудшие показатели у страны, возглавляющей экономический рейтинг планеты. Численность заболевших в США превысила 560 тыс., число летальных случаев за 7 дней увеличились вдвое - до 22 тыс.



Как мы ранее писали, медики из Всемирной организации здравоохранения рассказали, что является самой лучшей защитой от коронавируса.