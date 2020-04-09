Коронавірус може протікати безсимптомно: вчені повідомили про наслідки

Люди, що вболівають безсимптомно коронавірусом, знаходяться в небезпеці (Колаж РБК-Україна)

У безсимптомних хворих коронавірусом виявили ураження легень

Коронавірус у світі інфікував вже більше мільйона чоловік. Багато людей переносять Covid-19 абсолютно без симптомів, але для них погані новини. Японські вчені з'ясували, що у таких людей потім були вражені легені. Свій звіт фахівці опублікували на сайті Радіологічного товариства Північної Америки.

Вчення навели приклад тих, хто перебував на лайнері Diamond princess. У 76 з 104 людей, які заразилися коронавірусом на суднеѕ, хвороба перебігала безсимптомно. Однак у 41 з таких пацієнтів в легенях були виявлені зміни, які носять назву "ефект матового скла".

Круїзний лайнер Diamond Princess зупинився біля берегів Японії в лютому 2020 року. Всього на судні знаходилися 3,7 тисячі пасажирів, Covid-19 виявили у більш, ніж 700 осіб. Їх заразив 81-річний чоловік.

Як ми раніше писали, російський лікар-дієтолог Євген Кобиляцька заразилася Covid-19 і описала перші симптоми інфекції. Медик розповіла, що першим тривожним знаком стала втрата у неї нюху. Вона не відчувала смаку їжі.

Відзначимо, що раніше доктор Комаровський не виключив, що коронавірусом можна перехворіти не знаючи про це. Він порекомендував тим, хто хоче переконатися, здати аналізи на антитіла до вірусу, але зробити це краще, коли закінчиться пік пандемії.

Ми також писали, що вчені зробили значний прорив у винахід ліків від коронавіруса.