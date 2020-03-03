Коронавірус і пропаганда Росії стали "героями" нового відео O.Torvald

Женя Галич в кліпі O.Torvald на пісню "Ненавиджу Вас Всіх"

O.Torvald зняли кліп "Ненавиджу Вас Всіх", в якому показали коронавірус, збитий літак МАУ і війну в Україні

Коронавірус, який вже добрався до України, збитий літак МАУ, війна на сході нашої країни і багато інших соціальних проблем і трагедій потрапили на відео до пісні групи O.Torvald "Ненавиджу Вас Всіх", яке було представлено музикантами 3 березня.

У відео група на чолі з Женею Галичем висловлює своє ставлення до процесів, які відбуваються в сучасному світі: конфлікт Ірану і США, політичні мітинги в Росії, жорстоке ставлення до тварин, збитий Іраном літак МАУ, пожежа в Австралії, коронавірус COVID-2019, бійки між народними депутатами в Раді, домашнє насильство, пропаганда Росії, Євромайдан, війна між Росією і Україною на Донбасі.

"У відео показано все те, що відбувається з нами кожен день. Іноді ми забуваємо дивитися за тим, що не стосується тільки нас, але стосується іншого. Як правило, нас турбують тільки наші проблеми, а на мій погляд, потрібно дивитися ширше. Принцип "моя хата скраю" вже давно не працює, потрібно діяти. І найменше, що ми можемо зробити, це звернути увагу на глобальні проблеми, які дійсно існують", - коментує кліп Галич.

Дивіться новий кліп групи O. Torvald "Ненавиджу Вас Всіх"

Текст пісні "Ненавиджу Вас Всіх":

Стали дикими зграями ми

Ладні рвати на шмаття не згодних,

Чи все це наслідки зими,

Чи хтось зробив з нас самих голодних?

Стали слабкими, до слави жадібні,

Жалити стали ножами у спину,

Вже не спинити процес цей безжальний -

Брат на брата, батько на сина!

Я ненавиджу вас всіх,

Таких, хто ще живий

Згасає не горить.

Я ненавиджу вас всіх,

Тих хто відмовився від дій,

Злякався і мовчить.

С*ка, як можна бути сліпими,

Не бачити все це, не чути?!

Тисячі плачуть, тисячі гинуть,

Решта плюється отрутою.

Вам не потрібні сьогодні герої,

Вам потрібен месія,

Маєте те, на що заслужили,

Не здохніть, чекаючи дива.

Я ненавиджу вас всіх,

Таких, хто ще живий

Згасає не горить.

Я ненавиджу вас всіх,

Тих хто відмовився від дій,

Злякався і мовчить.

Нагадаємо, що вже з'явилися нові дані про чоловіка, який завіз коронавірус в Україну.