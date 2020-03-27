Як коронавірус проникає під маски: з'явилося відео

Коронавірус COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Коронавірус не літає сам в повітрі, але в ряді випадків проникає під медичну маску

Коронавірус COVID-19 проникає під маску, тому вважати такий спосіб захисту надійним - не можна. У МОЗ України показали на відео, як вірусна інфекція проникає на слизові оболонки, а також розповіли, якими способами поширюється інфекція.

У відомстві нагадали, що носити маску потрібно обов'язково тим, хто хворіє, а також тим, хто близько контактує з хворими, наприклад медикам.

А маска на обличчі здорової людини не захищає від вірусу, оскільки крапельки інфекції після чхання або кашлю хворої людини протягом декількох хвилин залишаються в повітрі. Вони поширюються на відстань до 1,5 метра.

Крім того, маска не захищає слизову очей від попадання вірусу. Тому головним захистом - є соціальна самоізоляція.

Коронавірус залишається на руках або різних поверхнях, тому заразитися можна при рукостисканні або від поручня в громадському транспорті. Але при цьому важливо пам'ятати, що COVID-19 не проникає через шкіру. А ось торкання рукою, на якій залишився вірус, обличчя (слизової оболонки очей, рота, носа) призводить до зараження.

У МОЗ нагадали, що основними способами поширення коронавіруса:

рукостискання (інший тісний контакт),

поручні транспорту, дверні ручки магазину, кнопки ліфтів і т. д.

краплі після чхання або кашлю хворого (вірус живе в повітрі кілька хвилин).

Як захиститися від коронавіруса:

уникати рукостискання та інших соціальних контактів,

не чіпати обличчя брудними руками,

частіше мити руки з милом (обробляти антисептиком),

Найкращим способом захиститися від інфекції є максимальна соціальна ізоляція.

Медичні маски варто використовувати, якщо не уникнути тісного контакту з людиною із симптомами респіраторного захворювання МОЗ нагадує: Медичні маски варто використовувати, якщо не уникнути тісного контакту з людиною із симптомами респіраторного захворювання. Щоб убезпечити себе, передусім тримайте дистанцію з оточуючими не менше 1,5 метра, мийте руки з милому та залишайтеся вдома! Детальніше — у нашому спільному з FILM.UA Group відео з лікарем-педіатром, експертом МОЗ України Наталією Кундіною. #StopКоронавірус Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України П'ятниця, 27 березня 2020 р.

Як коронавірус проникає під маску (відео: facebook.com/moz.ukr)

Нагадаємо, що в одному з регіонів України оголосили про те, що українців почнуть масово тестувати на коронавірус.