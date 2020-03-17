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Коронавирус передается через популярное средство профилактики: заявление ученых

STYLERКоронавирус    17.03.2020 - 07:04
Коронавирус передается через популярное средство профилактики: заявление ученых
Профилактика от коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Одно из популярных средств профилактики от коронавируса оказалось неэффективным

Коронавирус передается через распространенное средство профилактики. Ученые заявили, что COVID-19 с большей вероятностью можно заразиться, если носить резиновые перчатки. При этом медики заявили, что, если просто чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком в общественных местах – это может снизить вероятность заражения.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ношение резиновых перчаток в общественных местах в качестве меры профилактики новой коронавирусной инфекции не эффективно.

"Вы в большей степени защищены от COVID-19, когда не пользуетесь резиновыми перчатками, но моете руки, чем, когда носите перчатки. Возбудитель коронавирусной инфекции COVID-19 может загрязнить резиновые перчатки. Прикасаясь после этого к лицу, вы перенесете вирус с поверхности перчаток на лицо и подвергнете себя риску заражения", - написали в заявлении ВОЗ.

Мыть руки и дезинфицировать их нужно, потому что руки касаются многих поверхностей, и на них может попасть вирус. Оказавшись на руках, вирусные частицы могут попадать в глаза, нос или рот. С этих частей тела вирус может внедряться в организм и вызывать заболевание.

"Как вам, так и окружающим следует строго соблюдать правила респираторной гигиены. Для этого необходимо прикрывать рот или нос сгибом локтя или салфеткой при кашле или чихании. Использованную салфетку нужно сразу же выбросить. Зачем это нужно? Вирус передается через мелкие капли. Строго соблюдая правила респираторной гигиены, вы можете защитить окружающих от таких вирусных заболеваний, как ОРВИ, грипп и COVID-19", - добавили в заявлении.

Это правила являются актуальным для всех респираторных заболеваний типа гриппа, ОРВИ и коронавируса. Если люди будут их придерживаться, в дальнейшем можно будет снизить вспышки эпидемии других болезней.

Напомним, что ранее Зеленский созвал срочное заседание при участии Кабмина по карантинным мерам.

Также мы писали, что Кабмин вскоре может принять другие решения по противодействию коронавирусу.

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