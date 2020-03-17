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Коронавірус передається через популярний засіб профілактики: заява вчених

STYLERКоронавірус    17.03.2020 - 07:04
Коронавірус передається через популярний засіб профілактики: заява вчених
Профілактика від коронавіруса (колаж: РБК-Україна)

Один з популярних засобів профілактики від коронавіруса виявився неефективним

Коронавірус передається через поширений засіб профілактики. Вчені заявили, що COVID-19 з більшою ймовірністю можна заразитися, якщо носити гумові рукавички. При цьому медики заявили, що, якщо просто частіше мити руки та обробляти їх антисептиком у громадських місцях – це може знизити ймовірність зараження.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що носіння гумових рукавичок у громадських місцях в якості заходів профілактики нової коронавірусної інфекції не ефективно.

"Ви більшою мірою захищені від COVID 19, коли не користуєтеся гумовими рукавичками, але миєте руки, ніж, коли носите рукавички. Збудник коронавірусної інфекції COVID-19 може забруднити гумові рукавички. Торкаючись після цього до лиця, ви перенесете вірус з поверхні рукавичок на обличчя і будете піддавати себе ризику зараження", - написали в заяві ВООЗ.

Мити руки та дезінфікувати їх потрібно, тому що руки торкаються багатьох поверхонь, і на них може потрапити вірус. Опинившись на руках, вірусні частинки можуть потрапляти в очі, ніс чи рот. З цих частин тіла вірус може проникати в організм і викликати захворювання.

"Як вам, так і оточуючим слід суворо дотримуватися правил респіраторної гігієни. Для цього необхідно прикривати рот або ніс згином ліктя або серветкою при кашлі або чханні. Використану серветку потрібно відразу ж викинути. Навіщо це потрібно? Вірус передається через дрібні краплі. Строго дотримуючись правил респіраторної гігієни, ви можете захистити оточуючих від таких вірусних захворювань, як ГРВІ, грип та COVID-19", - додали у заяві.

Це правила є актуальним для всіх респіраторних захворювань типу грипу, ГРВІ та коронавіруса. Якщо люди будуть їх дотримуватися, надалі можна буде знизити спалахи епідемій інших хвороб.

Нагадаємо, що раніше Зеленський скликав термінове засідання за участю Кабміну по карантинним заходам.

Також ми писали, що Кабмін незабаром може прийняти інші рішення з протидії коронавірусу.

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