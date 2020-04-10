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Коронавирус оказался еще опаснее: он может "оживать"

STYLERКоронавирус    10.04.2020 - 16:02
Коронавирус оказался еще опаснее: он может "оживать"
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус может "восстанавливаться" у выздоровевших людей

Коронавирус в мире поразил уже более 1,6 миллиона людей, 96 тысяч из них умерло, более 360 тысяч - выздоровело. Ученые в последних исследованиях выявили новые опасные свойства COVID-19. Что об этом известно - в материале Styler.

Так, согласно заявлению южнокорейских ученых COVID-19 может "оживать" у пациентов, которые уже вылечились, пишет Bloomberg.

К такому выводу пришли исследователи из Корейского центра контроля и профилактики заболеваний. По их словам коронавирус может "реактивироваться" у выздоровевших. Такая картина наблюдалась у 51 человека: после того, как они выздоровели (и это было подтверждено лабораторно), тесты вновь показали у них наличие COVID-19.

Гендиректор Корейского центра Чонг Юн Чжон говорит, что, вероятно, эти люди не заражались повторно, скорее всего, вирус имеет способности к восстановлению уже после того, как организм с ним справился.

Отметим, что согласно протоколу страны, пациент считается полностью выздоровевшим, когда два теста, проведенные с 24-часовым интервалом, показывают отрицательные результаты.

Ранее ученые из США дали точный ответ, исчезнет ли коронавирус летом.

Также мы писали, какие маски строго запрещено носить после усиления карантина в Украине с 6 апреля.

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