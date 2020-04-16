Всплыли шокирующие данные о нулевом пациенте из лаборатории Уханя

Новые подробности о нулевом пациенте из Китая (Коллаж РБК-Украина)

Нулевой пациент из Уханя работал не на рынке

Коронавирус в мире инфицировал уже почти два миллиона человек. Как ранее сообщалось, самый первый пациент, у которого был обнаружен Covid-19, был из Ухани и работал на мясном рынке. В США заявили, что первый инфицированный человек работал совсем не на базаре, а в лаборатории Института вирусологии того же города. Об этом сообщает Fox News.

Американский телеканал раскрыл свою теорию происхождения вируса. Журналисты считают, что изначально SARS-CoV-2 передался от летучей мыши сотруднику лаборатории. А потом уже этот человек заразил все население города.

Американские журналисты говорят, что у них есть "многочисленные источники, знакомые с деталями ранних действий правительства Китая и видевшие соответствующие документы".

По словам сотрудников СМИ, коронавирус якобы был создан в лаборатории не в качестве биологического оружия, а ради демонстрации выдающихся результатов в исследованиях вирусов китайскими учеными.

В США обвиняют Поднебесную в том, что Китай совершил "самую дорогую операцию по скрытию улик в истории". Американцы считают, что легенду с летучими мышами на рынке просто выдумали, чтобы отвести подозрения от лабаратории, в которой был обнаружен вирус.

Как мы ранее писали, в ВОЗ объяснили, когда в мире должны ослаблять карантин из-за коронавируса.