Коронавирус можно победить за 48 часов: новое заявление ученых

Коронавирус в Украине поразил уже более 1300 людей, а во всем мире болезнь зафиксирована у 1 288 000 пациентов. От COVID-19 скончалось уже более 70 тысяч заболевших, выздоровели – более 270 тысяч пациентов. Ученые всего мира проводят исследования, чтобы узнать, как можно больше о коронавирусе и создать лекарство или вакцину.

Австралийские ученые заявили о том, что противопаразитарный препарат ивермектин способен справиться с коронавирусом буквально за 48 часов. В ходе исследования было установлено, что в пробирке препарат победил вирус за двое суток. Данные исследования были опубликованы в издании Antiviral Research.

Как рассказала автор исследования, доктор Кайли Вагстафф из Института биомедицинских исследований Монаша, ивермектин остановил рост SARS-CoV-2 в клеточной культуре всего за 48 часов.

"Мы обнаружили, что даже одна доза может удалить всю вирусную РНК за 48 часов и что даже за 24 часа она значительно сократилась", - рассказала ученая

Она отметила, что данные опыты проводились в пробирке и для того, чтобы заявлять об эффективности препарата, нужно провести испытание на человеке. Также нужно выяснить, если ли эффективная доза этого препарата, которую можно было бы использовать для людей.

По данным исследователей, механизм, который убивает вирус, пока до конца не ясен, но из опыта можно сделать вывод, что ивермектин влияет на клетки-хозяева.

Применение данного препарата в борьбе с коронавирусом будет зависеть теперь от дальнейших доклинических и клинических исследований.

Ивермектин – противопаразитарный препарат широкого спектра действия, который показал высокую эффективность против вируса ВИЧ, денге, гриппа и Зика. В Украине его применяют в ветеринарии, так как он эффективно действует против чесотки, гельминтозов и миаза.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Турции ученые испытали вакцину от коронавируса.