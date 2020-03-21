Коронавирус добрался до Крыма: что известно о зараженном

Коронавирус в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус впервые подтвердили в оккупированном Крыму

Коронавирус в Украине зафиксировали 21 марта еще у одного человека - заразился мужчина во временно оккупированном Крыму, который недавно посещал Францию.

Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Ахтем Чийгоз в связи с первым подтвержденным случаем инфицирования на полуострове призвал крымчан предпринять все меры самоорганизации для поддержки самых незащищенных, и самоизоляции как самого эффективного средства против распространения пандемии.

"Мы будем искать возможности оказать вам поддержку, а также регулярно информировать вас о том, какие меры и методы возможно применить для противодействия расширению пандемии", - написал он в своем Facebook.

Чийгоз также отметил, что в связи с аннексией РФ украинской Автономной респоблики Крым ситуация с COVID-19 еще больше поставила жизнь жителей полуострова под угрозу. Политик и общественный деятель пообещал применять методы воздействия мировой общественности в случае бездействия подконтрольных России "властей" Крыма в условиях распространения коронавируса.

Фото: скрин поста с Facebook-страницы Ахтема Чийгоза

Как рассказали сегодня "власти" оккупированного Крыма, заразившийся коронавирусом мужчина не сообщил информацию о пребывании в странах, где сложная ситуация с инфекцией. В настоящее время его с симптомами ОРВИ госпитализировали по месту жительства в отдельный бокс.

По словам подконтрольного Кремлю "главы" Крыма Сергея Аксенова, пациент получает необходимое лечение. Контактировавших с ним людей поместили в изоляцию и за ними установлено медицинское наблюдение, написал "чиновник" в своем Facebook.

Аксенов также рассказал, что больной вернулся в Крым через "государственную границу РФ" в автомобильном пункте пропуска.

Отметим, что всего под меднаблюдением по коронавирусу в Крыму находится 417 человек.

Как сообщалось ранее, на оккупированном Донбассе из-за пандемии коронавируса на следующей неделе могут ввести частичный карантин. В ОРДЛО нет тестов для выявления коронавируса, при этом только за последнюю неделю там с подозрением на пневмонию госпитализировали более 90 человек.