На оккупированном Донбассе нет тестов на коронавирус, - представитель омбудсмена

Фото: больница в Донецке (da-info.pro)

На территории "ЛДНР" до сих пор нет тест-систем

Несмотря на пандемию коронавируса на оккупированном Донбассе до сих пор нет тест-систем. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Санитарная блокада: как неподконтрольный Донбасс закрывают на карантин".

По словам представителя омбудсмена на Донбассе Павла Лисянского, на оккупированном Донбассе на данный момент отказываются признавать случаи коронавируса. Он также отметил, что в самопровозглашенной "Луганской народной республике" заявили о получении тестов, однако это не так. Кроме того, как и в подконтрольных "ДНР" районах по факту карантин не введен, школы не закрыты и проводятся массовые мероприятия.

В то же время, по данным правозащитников, только за прошлую неделю к медикам там обратились почти 600 человек с симптомами ОРВИ, и с подозрением на пневмонию госпитализирован 91 человек. При этом новый коронавирус вызывает атипичную пневмонию, поэтому COVID-19 без специальных тестов определить невозможно.

Также на этой неделе президент Владимир Зеленский в разговоре с главой Красного Креста Петером Маурером попросил помочь в борьбе с коронавирусом, в то время как представители ОРДЛО подобных просьб не озвучивали. То есть тест-систем там нет до сих пор.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова заявляла об отсутствии тестов на коронавирус в ОРДЛО.

Отметим, еще 13 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о 12 возможных случаях заражения коронавирусом в оккупированной Горловке.