Коронавирус у детей: заболевание вызывает нетипичные и смертельные осложнения

Коронавирус в Украине и мире (Фото: УНИАН)

Трое детей погибли от странного осложнения, которое было вызвано COVID-19

Пандемия коронавируса продолжает бушевать в Украине и мире. Среди инфицированных регистрируют все больше детей. В США было госпитализировано более 100 детей с COVID-19, у которых на фоне болезни было обнаружены нетипичные осложнения. Трое несовершеннолетних умерли.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) обратились к медикам с предупреждением о том, что коронавирус вызывает у детей смертельное осложнения, пишет АР.

Медики диагностируют у детей так называемый мультисистемный воспалительный синдром, которые поражает кровь, сердце, почки, легкие и кожу.

Стоит отметить, что дети намного реже чем взрослые имею тяжелую форму COVID-19, и госпитализация была нужна только 14% инфицированных детей.

Однако в апреле в разных странах Европы начали фиксировать сложные случаи коронавируса у детей, которые приводят к летальным исходам. Несколько таких случаев произошло после того, как дети перенесли коронавирус в среднетяжелой или легкой форме.

У детей коронавирус проявляется так же, как и взрослых: кашель, отдышка, высокая температура, лихорадка, боль в мышцах, в горле, потеря вкуса или запаха. Часто у детей также возникает насморк, диарея и тошнота.

Как рассказали медики, симптомы нетипичного осложнения у детей такие: постоянная лихорадка, боль в животе, тошнота, раздражение кожи или изменение цвета кожи, затрудненное дыхание. Стоит также обратить внимание на поведение ребенка, он может быть вялым, усталым или растерянным.

Напомним, ранее мы писали о том, что вирусологи рассказали, когда пациенты с COVID-19 более всего заразны.

Автор: Маруся Счастливая