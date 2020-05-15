Коронавірус у дітей: захворювання викликає нетипові і смертельні ускладнення

Коронавірус в Україні і світі (Фото: УНІАН)

Троє дітей загинули від дивного ускладнення, яке було викликано COVID-19

Пандемія коронавірусу продовжує вирувати в Україні та світі. Серед інфікованих реєструють все більше дітей. У США було госпіталізовано понад 100 дітей з COVID-19, у яких на фоні хвороби було виявлені нетипові ускладнення. Троє неповнолітніх померли.

У Центрі з контролю і профілактики захворювань США (CDC) звернулися до медиків з попередженням про те, що коронавірус викликає у дітей смертельне ускладнення, пише АР.

Медики діагностують у дітей так званий мультисистемний запальний синдром, що вражає кров, серце, нирки, легені та шкіру.

Варто відзначити, що діти набагато рідше ніж дорослі маю важку форму COVID-19, госпіталізація була потрібна лише 14% інфікованих дітей.

Однак у квітні в різних країнах Європи почали фіксувати складні випадки коронавірусу у дітей, які призводять до летальних наслідків. Кілька таких випадків сталося після того, як діти перенесли коронавірус в середньо-важкій або легкій формі.

У дітей коронавірус проявляється так само, як і дорослих: кашель, задишка, висока температура, лихоманка, біль у м'язах, горлі, втрата смаку або запаху. Часто у дітей виникає нежить, діарея і нудота.

Як розповіли медики, симптоми нетипового ускладнення у дітей такі: постійна лихоманка, біль у животі, нудота, подразнення шкіри, зміна кольору шкіри, утруднене дихання. Варто також звернути увагу на поведінку дитини, вона може бути млявою, втомленою або розгубленою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вірусологи розповіли, коли пацієнти з COVID-19 найбільше заразні.

Автор: Маруся Щаслива