Когда больные с COVID-19 больше всего заразны: вирусологи дали ответ

Коронавирус в Украине и мире (Фото: freepik)

Вирусолог объяснил, в какой период пациенты с коронавирусом могут заразить других людей

Пандемия коронавируса в Украине набирает обороты и по состоянию на 14 мая количество инфицированных составило уже 16 847 человек. Как сообщили в Минздраве, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 422 пациентов.

Немецкий вирусолог, профессор Кристиан Дростен рассказал, когда пациенты с коронавирусом представляют самую большую опасность для окружающих. Он представил данные нового исследования, в котором говорится, что чаще всего больные с COVID-19 распространяют болезнь до того, как у них появляются первые симптомы.

"Инфицированные наиболее заразны за день до появления симптомов. При этом большая часть инфекционной активности заканчивается уже через четыре дня после появления симптомов. Если у кого-то в течение четырех дней были симптомы, он почти перестал быть заразным. А через неделю наличия симптомов он больше не заразен", - объяснил Дростен и отметил, что речь не идет о тяжелых случаях заболевания.

Как утверждает ученый, если у пациента с коронавирусом тяжелое течение болезни и ему необходим аппарат ИВЛ, то он является очень заразным. В зоне риска оказываются все медики, которые с ним контактируют.

Профессор выступил за то, что ношение маски должно стать обязательным, так как только такая мера предосторожности поможет предотвратить широкое распространение вируса. Многие пациенты еще не знают, что они больны, но при этом они уже могут заражать других людей.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали важный микроэлемент, который снижает смертность от COVID-19.

Автор: Маруся Счастливая