Коронавирус у детей: медики рассказали, какая опасность от COVID-19 может грозить ребенку

Коронавирус в Украине был диагностирован у 3387 человек и часть заболевших – это дети. Ранее считалось, что дети не болеют коронавирусом, однако после того, как пандемия начала расширяться по всем странам мира, появились сообщения о том, что дети переносят COVID-19 также тяжело, как и взрослые.

Как рассказал профессор инфекционной педиатрии и иммунологии Оксфордского университета Эндрю Поллард, дети заражаются COVID-19, но у них симптомы более легкие и само течение болезни чаще всего без сильных осложнений. За первые несколько месяцев пандемии количество инфицированных коронавирусом детей едва пересекло отметку в 2% от всех заболевших в мире. Об этом пишет ВВС.

Как отмечает Поллард, у детей симптомы болезни намного легче и даже те, у кого есть сопутствующие заболевания, такие как онкология и диабет, переносят коронавирус намного легче. Однако в марте от COVID-19 скончались подростки: 12-летняя девочка из Бельгии, 13-летний мальчик из Лондона и 14-летний мальчик в Китае.

У большинства заболевших детей, по данным китайских ученых, отмечались такие симптомы, как температура, кашель, боль в горле, насморк, ломота в теле и чихание. У трети были признаки пневмонии, сильный жар, влажный кашель с хрипами, но без одышки и трудностей с дыханием.

"У детей с Covid-19 преимущественно страдают верхние дыхательные пути (нос, рот, горло), поэтому у них проявляются симптомы простуды, вирус не опускается в нижние дыхательные пути - в легкие, и нет картины пневмонии, угрожающей жизни, как у взрослых", - рассказал консультант-педиатр Грэм Робертс.

Он отметил, что только у 6% инфицированных детей болезнь перешла в серьезную или критическую стадию.

Почему дети переносят коронавирус легче, чем взрослые, ученые пока ответить не могут и ссылаются на малоизученность вируса. Однако Поллард считает, что дело может быть именно в возрасте, и именно взрослые уже имеют более устаревшую иммунную систему.

"Похоже, у детей организм более интенсивно, чем у взрослых, реагирует на вирусные инфекции, например, высокой температурой, которую не так часто встретишь у взрослых. Очень возможно, что детская иммунная система способна лучше контролировать вирус, локализовать его в верхних дыхательных путях, не дать ему причинить больше вреда и ликвидировать его", - поддержал эту версию Робертс.

Кроме того, детский организм не в состоянии создать цитокиновый шторм, который часто становится причиной тяжелого состояния с коронавирусом у взрослых. Цитокиновый шторм – это избыточная реакция иммунной системы на вирус, а у детей иммунная система недостаточно развита.

Однако дети могут передавать вирус другим, даже если переносят COVID-19 практически без симптомов.

"Дети с легким течением болезни, возможно, входят в число основных распространителей вируса в обществе. Вот почему так важно закрыть школы для снижения темпов распространения пандемии", - отметил Робертс и сравнил течение COVID-19 у детей и с гриппом, который они также переносят намного легче.

Тяжелее коронавирус переносят дети в возрасте до одного года и старше 10 лет, а вот возрастная группа от 3 до 8 лет переносит вирус бессимптомно или же в легкой форме. Особенно опасен коронавирус для новорожденных.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые заявили об очередной мутации коронавируса и теперь есть несколько разных видов болезни.