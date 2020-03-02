Коронавирус Covid-19 из Китая: появились новые данные о нулевом пациенте

Коронавирус 2020 (Фото: РБК-Украина)

Ученые провели новое исследование по нулевому пациенту с коронавирусом

Коронавирус из китайской провинции Ухань, который унес жизни уже почти трех тысяч человек, может быть абсолютно не связан с морепродуктами или животными с рынка Хуанань. По состоянию на 1 марта 2020 года, страшный вирус был зафиксирован уже в 70 странах, общее количество зараженных составило почти 86 тысяч человек.

Как сообщает издание ВВС Украина, первый случай заболевания коронавирусом был зафиксирован в Китае 31 декабря 2019 года. Нулевым пациентом стал пожилой мужчина, который страдал от болезни Альцгеймера. Стоит отметить, что этот человек на рынке Хуанань не бывал, морепродукты оттуда не употреблял, ни контактов с дикими животными не имел.

Китайские ученые провели собственное исследование и выяснили, что первый пациент не имел никакого отношения к рынку Хуанань.

"Он жил за четыре-пять автобусных остановок от рынка морепродуктов, и, поскольку был болен, почти не выходил из дома", - рассказала один из авторов исследования Ву Веньцзюань.

Она добавила, что следующие два пациента, у которых возникли схожие симптомы, также не бывали на рынке и не имели никаких "контактов". Однако 27 и 41 пациентов, которые пострадали от вируса первыми, бывали на рынке или имели к нему отношение.

Ученые все мира на данный момент пытаются найти лечение для коронавируса и исследуют все возможные пути распространения болезни. Всемирная организации здравоохранения признала, что температурный скрининг является недостаточной мерой для предотвращения эпидемии.

"Один только температурный скрининг на въезде или выезде, не является эффективным способом остановить международное распространение, поскольку инфицированные люди могут находиться в инкубационном периоде, могут не проявлять явных симптомов на ранних стадиях заболевания или могут ослабить лихорадку при использовании жаропонижающих", - говорится в сообщении ВОЗ.

Кроме того, в ВОЗ отметили, что нет никаких доказательств, что медицинская маска может защитить от коронавируса. Измерение температуры пассажиров весьма энергозатратно и более разумно собирать данные о здоровье пациентов, а также иметь их контактные данные.

От людей с признаками простудных заболевания стоит держаться на расстоянии не менее одного метра, а избегать посещение стран или регионов, где есть подтвержденные случаи коронавируса.