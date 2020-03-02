Коронавірус Covid-19 з Китаю: з'явилися нові дані про нульового пацієнта

Коронавірус 2020 (Фото: РБК-Україна)

Вчені провели нове дослідження по нульовому пацієнту з коронавірусом

Коронавірус з китайської провінції Ухань, який забрав життя майже трьох тисяч людей, може бути абсолютно не пов'язаний з морепродуктами або тваринами з ринку Хуанань. Станом на 1 березня 2020 року, страшний вірус був зафіксований вже в 70 країнах, загальна кількість заражених склало майже 86 тисяч осіб.

Як повідомляє видання ВВС Україна, перший випадок захворювання коронавірусом був зафіксований в Китаї 31 грудня 2019 року. Нульовим пацієнтом став літній чоловік, який страждав від хвороби Альцгеймера. Варто відзначити, що цей чоловік на ринку Хуанань не бував, морепродукти звідти не вживав, ні контактів з дикими тваринами не мав.

Китайські вчені провели власне дослідження і з'ясували, що перший пацієнт не мав ніякого відношення до ринку Хуанань.

"Він жив за чотири-п'ять автобусних зупинок від ринку морепродуктів, і, оскільки був хворий, майже не виходив з дому", - розповіла один з авторів дослідження Ву Веньцзюань.

Вона додала, що наступні два пацієнти, у яких виникли схожі симптоми, також не бували на ринку і не мали жодних контактів. Однак 27 і 41 пацієнтів, які постраждали від вірусу першими, бували на ринку або мали до нього відношення.

Вчені все світу на даний момент намагаються знайти для лікування коронавірусу і досліджують всі можливі шляхи поширення хвороби. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала, що температурний скринінг є недостатньою мірою для запобігання епідемії.

"Один тільки температурний скринінг на в'їзді або виїзді, не є ефективним способом зупинити міжнародне поширення, оскільки інфіковані люди можуть перебувати в інкубаційному періоді, можуть не проявляти явних симптомів на ранніх стадіях захворювання або можуть послабити лихоманку при використанні жарознижувальних", - йдеться у повідомленні ВООЗ

Крім того, у ВООЗ наголосили, що немає ніяких доказів, що медична маска може захистити від коронавірусу. Вимірювання температури пасажирів дуже енергозатратне і більш розумно збирати дані про здоров'я пацієнтів, а також мати їх контактні дані.

Від людей з ознаками простудних захворювань варто триматися на відстані не менше одного метра, а уникати відвідування країн або регіонів, де є підтверджені випадки коронавірусу.