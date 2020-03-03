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Коронавирус в Черновцах: что сейчас происходит в городе

STYLERЖизнь    03.03.2020 - 17:12
Коронавирус в Черновцах: что сейчас происходит в городе
В Черновцах обнаружили коронавирус (фото: РБК-Украина)

Стало известно, что сейчас происходит в Черновцах, где обнаружили коронавирус COVID-19

Коронавирус, который обнаружили в Черновцах, никоим образом не парализовал город и регион, но меры безопасности в связи с заражением одного человека COVID-19 все же будут усиленными.

Есть ли паника в Черновцах сейчас?

Паники в городе, говорят местные жители, нет абсолютно.

"Мы пограничная область, люди, медики были готовы. Проверяют на границе температуру, проверяют письмами. Я не заметила паники в городе", - рассказала радиоведущая Лариса Сергеева в комментарии "Радио ТРЕК".

При этом, говорит Лариса, люди, с которыми она пыталась говорить, сами для себя решили, что будут избегать массовых скоплений.

"В аптеках ажиотажа нет. Есть дефицит марлевых повязок, но уверяют, что в Черновцы они едут. Больницы принимать людей с коронавирусом и подозрением на коронавирус готовы", - добавила Сергеева.

При том, что причин для паники нет, в городе будет ограничено проведение общественных мероприятий.

Карантин в школах

Карантин в учебных заведениях пока что вводить не будут. Учебный процесс продолжается в том же режиме, что и до информации о коронавирусе в городе.

Правда, в школах и детсадах несколько усилены меры безопасности. Одно из таких усилений - классные руководители и воспитатели должны не допускать к обучению детей с температурой и симптомами гриппа.

К слову, взрослых жителей с симптомами гриппа или ОРВИ также просят сидеть дома и не приходить на работу.

Дезинфекция общественного транспорта в Черновцах

Специальные мобильные группы, которые оперативно были созданы в городе, с 4 марта будут тщательно контролировать процесс дезинфекции и мытья маршрутных автобусов и троллейбусов.

Мэр Черновцов даже пообещал не допустить на линию одну маршрутку или троллейбус, если они не будут чистыми и продезинфицированными.

Ситуация на границе Украины с Румынией

На государственной украинско-румынской границе ситуация сейчас спокойная, а все пропускные пункты работают в обычном режиме. При этом пограничники действуют по установленному алгоритму проверки граждан. Паники у людей нет, наоборот, граждане с пониманием относятся к дополнительным проверкам и измерениям температуры.

Начальник пресс-службы пограничного отряда Сергей Бровко рассказал, что сотрудники пропускных пунктов опрашивают людей относительно пребывания в местах заражения и возможных контактах с инфицированными. В случае выявления граждан с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19, на территории пропускных пунктов круглосуточно работает скорая помощь. Также есть изоляционные помещения.

Напомним, что ранее активист с юмором рассказал о ситуации в Черновцах. Таким образом местный житель отреагировал на панику и фейки относительно коронавирус в его городе.

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