Эпицентр коронавируса: активист с юмором рассказал о ситуации в Черновцах

В сети высмеяли панику относительно коронавируса в Черновцах (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в Черновцах "позакрывал" магазины, банки и аптеки, а вода и свет - по графику

Коронавирус в Украине уже заставляет паниковать тысячи жителей не только Черновцов, но и других регионов нашей страны. Пользователи сети опасаются, что COVID-19 с молниеносной скоростью распространится по всем городам. А это, думают некоторые "диванные эксперты", повлечет хаос и дефицит товаров. Кое-кто даже предполагает, что из-за коронавируса в Украине могут ввести чрезвычайное положение.

Такие безосновательные опасения в своем Facebook высмеял житель Черновцов, руководитель Центра стерилизации животных и активист Артем Жук, который находится в самом "эпицентре распространения коронавируса". Он решил развеять панику и доложил оперативную ситуацию из города, где находится первый больной на COVID-19 человек в стране.

"Полки в супермаркетах пустые, за один час вынесли все, что было. Километровые очереди. На выездах из города обустроены военизированные блокпосты, в случае, если вы отказываетесь измерить температуру - стреляют на поражение. На улицах видны одиночные люди и автомобили, звучат сирены, курсируют вооруженные патрули. Городская власть запретила выходить из дома - банки, аптеки, магазины не работают, вода и свет по графику - 1 час в день. Инфицированные бесследно исчезают, а на городском могильнике виднеется густой дымок. Держу в курсе", - написал он.

В комментариях люди смеются с того, как остроумно Артем развеивает панику вокруг коронавируса в Украине.

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Вот что ты пишешь? Все наоборот: люди радуются, что именно Черновцы, что мы первые. На улице праздник, карнавал, все счастливы, поздравляют друг друга.

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Скриншот поста (facebook.com/artem.ketchup)

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