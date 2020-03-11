Коронавирус 2020: ученые сделали новое заявление о заболевании

Коронавирус COVID-2019 может иметь намного меньше инкубационного периода, чем это заявлялось ранее. В среднем болезнь начинает проявляться у пациентов через 5 суток после заражения.

Как отметили медики из Университета Джона Хопкинса в своем исследовании, опубликованном в журнале Science Alert, коронавирус поражает организм человека с первых минут заражения, но явные симптомы проявляются в среднем через пять дней. Обычно заболевание начинается с повышения температуры тела, слабости и кашля.

Ученые изучили данные о 181 зараженных пациентах, которые заболели за пределами провинции Хубей в Китае. В первые дни после заражения у пациентов не было никаких симптомов, однако они уже могли стать переносчиками болезни во время инкубационного периода. Основным способом передачи является чихание и кашель.

Медики установили, что менее чем у 2,5% инфицированных симптомы проявились через 2,2 дня, ожидаемый инкубационный период составил 5,1 дня, а 97,5% зараженных обнаружили симптомы только через 11,5 дня.

"Учитывая наш анализ общедоступных данных, текущая рекомендация для активного мониторинга или карантина в течение 14 дней является разумной", - рассказал об исследование эпидемиолог Джастин Лесслер из школы общественного здравоохранения Блумберга имени Джона Хопкинса.

Однако он отметил, что возможны случаи, когда первые симптомы коронавируса появлялись у людей и намного позже, а инкубационный период длился от 19 до 24 дней. Как подсчитала команда Джона Хопкинса, на каждые 10 тысяч человек, которые будут помещены на 14-дневный карантин, вероятно около 100 случаев проявления первых симптомов уже после окончания обсервации.