У королевы Елизаветы проблемы со здоровьем: она пропустит еще одно мероприятие

У королевы Елизаветы проблемы со здоровьем начались уже давно. За последние несколько месяцев она вынуждена была отказаться от участия в нескольких официальных мероприятиях.

Осенью она была госпитализирована, и после пребывания в больнице врачи рекомендовали ей отдохнуть. Несколько раз после этого ее видели на публичных мероприятиях с тростью. А в феврале королева переболела коронавирусом и признавалась, что чувствует себя "уставшей и истощенной".

"Королева продолжает испытывать эпизодические проблемы с мобильностью, и, посовещавшись со своими врачами, она неохотно решила, что не будет посещать государственное открытие парламента 10 мая", - сообщает представитель Букингемского дворца.

Фото: Королева Елизавета II (Getty Images)

А инсайдеры из ее окружения рассказывают, что у 95-летней королевы довольно серьезные проблемы со здоровьем. Недавно она переехала в Виндзорский замок и все чаще вынуждена передвигаться в коляске.

Ее ежегодную речь на государственном открытии парламента зачитает старший принц Чарльз. На церемонии будет присутствовать также принц Уильям.

Стоит отметить, что за 59 лет королева Елизавета впервые пропустит это мероприятие. За 70 лет своего правления королева Елизавета дважды пропустила государственное открытие парламента: в 1959 году – из-за беременности принцем Эндрю, и в 1963 году – из-за беременности принцем Эдвардом.

Фото: Королева Елизавета II (Getty Images)

Государственное открытие парламента – важное историческое мероприятие. Монарх приезжает в Вестминстерское аббатство в карете, которая сопровождается конной гвардией. Когда весь парламент собирается, Ее Величество произносит речь. Обычно это законодательная программа правления на будущую сессию парламента.

Через четыре недели в Британии будут отмечать ее 70-летний юбилей правления на престоле. Запланировано много мероприятий и четыре дня празднования. На данный момент неизвестно, сможет ли королева посетить все мероприятия.