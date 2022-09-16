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Королевскую семью заставляют вернуть алмаз, который был подарен более ста лет назад Эдуарду VII

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Пятница 16 сентября 2022 16:03
Королевскую семью заставляют вернуть алмаз, который был подарен более ста лет назад Эдуарду VII Фото: ЮАР требует вернуть крупный алмаз, подаренный Эдуаарду VI (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Алмаз "Куллинан" (Большая звезда Африки) был подарен королю Эдуарду VII в 1907 году Южной Африкой. Он был вырезан из более крупного камня и передан британской королевской семье колониальными властями ЮАР. Теперь в Южной Африке хотят вернуть подарок назад и считают этот подарок незаконным.

Об этом сообщает CNN.

Алмаз "Куллинан" был подарен британскому королю Эдуарду VII и вскоре после вручения камень раздели на части - 9 крупных и 96 мелких. Самый крупный бриллиант был вставлен в "Государев скипетр с крестом", второй камень - в императорскую корону. Именно в этой короне королева Елизавета II часто появлялась на портретах и крупных мероприятиях.

По данным архивов, первоначальный вес алмаза составил 3106 каратов и имел форму человеческого сердца. Драгоценный камень был куплен правительством Южно-Африканского Трансвааля и преподнесен королю Эдуарду VII в качестве подарка на день рождения.

После смерти королевы Елизаветы, в Южной Африке вспомнили о щедром подарке и захотели вернуть его обратно. Уже более 6000 граждан ЮАР подписали петицию с требованием вернуть алмаз назад и инициатором стал южноафриканский активист Тандуксоло Сабело.

Королевскую семью заставляют вернуть алмаз, который был подарен более ста лет назад Эдуарду VII

Фото: Королева Елизавета в короне (Getty Images)

Как утверждают активисты, место алмаза "Куллинан" в южноафриканском музее. А профессор африканской политики Южно-Африканского университета Эверисто Беньера считает, что о подарке не могло быть и речи - "колониальные сделки незаконны и аморальны".

"Полезные ископаемые нашей страны и других стран продолжают приносить пользу Великобритании за счет нашего народа", - говорят активисты.

Поддерживает активистов и представитель власти - член южноафриканского парламента Вуйолвету Зунгула. Он призывает правительство не просто вернуть этот шикарный подарок, а потребовать возмещения ущерба за весь вред и вернуть все золото и драгоценные камни.

Представитель южноафриканской оппозиционной партии "Борцы за экономическую свободу" Ли-Энн Мэтис заявила, что Великобритания вела колониальную политику и присвоила африканские шахты.

"Мы призываем к репатриации за все колониальные кражи, в том числе и за кражу "Звезды Африки", - заявила оппозиционерка.

Кстати, ранее мы писали о том, что после смерти Елизаветы объявился мужчина, который называет себя сыном Чарльза и Камиллы и требует провести анализ ДНК.

А также мы рассказывали о том, какие есть малоизвестные факты о новом короле Чарльзе III.

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Елизавета II Королевская семья
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