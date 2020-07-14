Королевская показала "суперзащиту" от коронавируса в Раде: про маску можно забыть

Наталья Королевская (фото: УНИАН)

Наталья Королевскую в Раде заметили с нетрадиционными способами защиты от коронавируса

Наталья Королевская, народный депутат от ОПЗЖ, придумала очень необычный способ защиты от коронавируса. 45-летняя политик вооружилась ликами святых, закрепленными на ее iPhone 11 Pro Max.

Снимок в Facebook разместил парламентский фотограф Ян Доброносов.

"Все в порядке, только маска не на месте", - подписал он фото.

Миниатюрную икону-триптих "Матерь Божья, Иисус Христос, Николай Угодник" нардеп, судя по всему, закрепила под прозрачным чехлом гаджета.

А чтобы защита была еще надежнее, нардеп носит - говорят уже давно - "блокатор вирусов". Такой какое-то время носил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пока не заболел коронавирусом.

Наталья пришла в Раду в перчатках, а вот маску решила подвесить на ухо. Видимо, подумала, что уже и так надежно защищена от COVID-19 и прочих напастей.

Наталья Королевская необычно защищается от коронавируса (фото: facebook.com/yan.dobronosov)

Пользователи сети вдоволь поиронизировали над "суперзащитой" от коронавируса Натальи Королевской.

"Скрєпний айфон?; "Тю...так у нее есть ее суперзащита от вирусов"; "Іконки як і вишиванка, коли треба", "Іконка РПЦ, щоб коронавірус не взяв", - пишут в сети.

Наталья Королевская замужем за ее однопартийцем Юрием Солодом. В апреле 2019-го она снова стала мамой, родив третьего сына. Кроме того, в семье воспитывается девочка из Славянска, которую они удочерили в 2017-м году.

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