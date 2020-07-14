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Королевська показала "суперзахист" від коронавірусу в Раді: про маску можна забути

Вівторок 14 липня 2020 10:46
Королевська показала "суперзахист" від коронавірусу в Раді: про маску можна забути
Наталія Королевська (фото: УНІАН)
Автор: Светлана Мащенко

Наталю Королевську в Раді помітили з нетрадиційними способами захисту від коронавіруса

Наталія Королевська, народний депутат від ОПЗЖ, придумала дуже незвичайний спосіб захисту від коронавірусу. 45-річна політик озброїлася ликами святих, закріпленими на її iPhone 11 Pro Max.

Знімок у Facebook розмістив парламентський фотограф Ян Доброносов.

"Все в порядку, тільки маска не на місці", - підписав він фото.

Мініатюрну ікону-триптих "Матір Божа, Ісус Христос, Микола Угодник" нардеп, судячи з усього, закріпила під прозорим чохлом гаджета.

А щоб захист був ще надійніше, нардеп носить - говорять вже давно - "блокатор вірусів". Такий якийсь час носив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, поки не захворів на коронавірус.

Наталія прийшла в Раду в рукавичках, а от маску вирішила підвісити на вухо. Мабуть, подумала, що вже і так надійно захищена від COVID-19 і інших напастей.

Королевська показала &quot;суперзахист&quot; від коронавірусу в Раді: про маску можна забути

Наталія Королевська незвично захищається від коронавірусу (фото: facebook.com/yan.dobronosov)

Користувачі мережі вдосталь поіронізували над "суперзахистом" від коронавірусу Наталії Королевської.

"Скрєпний айфон?; "Тю...так у неї є її суперзахист від вірусів"; "Іконки як і вишиванка, коли треба", "Іконка РПЦ, щоб коронавірус не взяв", - пишуть в мережі.

Наталія Королевська заміжня за її однопартійцем Юрієм Солодом. У квітні 2019-го вона знову стала мамою, народивши третього сина. Крім того, у сім'ї виховується дівчинка зі Слов'янська, яку вони вдочерили у 2017-му році.

Раніше ми писали також, які маски носить Зеленський, і скільки коштує його захист від коронавірусу.

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Новини України Наталія Королевська
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