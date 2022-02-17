Королевская осанка: лучшие упражнения для красивой спины от тренера Зважені та щасливі
Хотите носить летом платье с глубоким вырезом сзади? Ежедневная сидячая работа не проходит бесследно. Результатом могут стать сутулость, дряблая кожа и "крылья".
Тренер шоу Зважені та щасливі и эксперт по похудению Марина Боржемская рассказала в Instagram, какие упражнения помогут добиться красивой спины и правильной осанки в домашних условиях.
Плавание
Исходная позиция: лягте на пол на живот.
Движения: на вдохе оторвите прямые руки и ноги от пола. Двигайте ими как при плавании кролем. Старайтесь не напрягать шею.
Лодочка
Исходная позиция: продолжайте лежать на животе.
Движения: захватите голень руками с внешней стороны и раскачивайтесь вперед-назад, стараясь добиться максимальной амплитуды. После упражнения потянитесь в обратную сторону, выгнув спину вперед.
Упражнения для крепкой спины (фото: freepik.com)
Кошка
Исходная позиция: встаньте на четвереньки.
Движения: плавно выгибайте спину в одну и другую сторону. Делайте упражнение медленно, ощущая каждый позвонок.
Повороты
Исходная позиция: сядьте на пол с вытянутыми ногами и ровной спиной.
Движения: поворачивайте корпус вправо-влево, как можно дальше вытягивая руки в разные стороны. Скручивания позвоночника должны совершаться на выдохе.
Эти упражнения помогут улучшить осанку и укрепить мышцы спины (фото: freepik.com)
Напомним, ранее Марина Боржемская предложила 5 простых упражнений, которые можно делать прямо в кровати.
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