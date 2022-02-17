Королівська постава: кращі вправи для красивої спини від тренера Зважені та щасливі
Хочете носити влітку плаття з глибоким вирізом ззаду? Щоденна сидяча робота не проходить безслідно. Результатом можуть стати сутулість, в'яла шкіра і "крила".
Тренер шоу Зважені та щасливі та експерт зі схуднення Марина Боржемська розповіла в Instagram, які вправи допоможуть домогтися красивої спини і правильної постави в домашніх умовах.
Плавання
Вихідна позиція: ляжте на підлогу на живіт.
Рухи: на вдиху відірвіть прямі руки і ноги від підлоги. Рухайте ними як при плаванні кролем. Намагайтеся не напружувати шию.
Човник
Вихідна позиція: продовжуйте лежати на животі.
Рухи: захопіть гомілку руками із зовнішнього боку і розгойдуйтеся вперед-назад, намагаючись домогтися максимальної амплітуди. Після вправи потягніться у зворотний бік, вигнувши спину вперед.
Вправи для міцної спини (фото: freepik.com)
Кішка
Вихідна позиція: встаньте на карачки.
Рухи: плавно вигинайте спину в одну і іншу сторону. Робіть вправу повільно, відчуваючи кожен хребець.
Поворот
Вихідна позиція: сядьте на підлогу з витягнутими ногами і рівною спиною.
Рухи: повертайте корпус вправо-вліво, як можна далі витягаючи руки в різні боки. Скручування хребта повинні відбуватися на видиху.
Ці вправи допоможуть поліпшити поставу і зміцнити м'язи спини (фото: freepik.com)
Нагадаємо, раніше Марина Боржемська запропонувала 5 простих вправ, які можна робити прямо в ліжку.
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