Королівська постава: кращі вправи для красивої спини від тренера Зважені та щасливі

Хочете носити влітку плаття з глибоким вирізом ззаду? Щоденна сидяча робота не проходить безслідно. Результатом можуть стати сутулість, в'яла шкіра і "крила".

Тренер шоу Зважені та щасливі та експерт зі схуднення Марина Боржемська розповіла в Instagram , які вправи допоможуть домогтися красивої спини і правильної постави в домашніх умовах.

Плавання

Вихідна позиція: ляжте на підлогу на живіт.

Рухи: на вдиху відірвіть прямі руки і ноги від підлоги. Рухайте ними як при плаванні кролем. Намагайтеся не напружувати шию.



Човник

Вихідна позиція: продовжуйте лежати на животі.

Рухи: захопіть гомілку руками із зовнішнього боку і розгойдуйтеся вперед-назад, намагаючись домогтися максимальної амплітуди. Після вправи потягніться у зворотний бік, вигнувши спину вперед.





Вправи для міцної спини (фото: freepik.com)

Кішка

Вихідна позиція: встаньте на карачки.

Рухи: плавно вигинайте спину в одну і іншу сторону. Робіть вправу повільно, відчуваючи кожен хребець.



Поворот

Вихідна позиція: сядьте на підлогу з витягнутими ногами і рівною спиною.

Рухи: повертайте корпус вправо-вліво, як можна далі витягаючи руки в різні боки. Скручування хребта повинні відбуватися на видиху.

Ці вправи допоможуть поліпшити поставу і зміцнити м'язи спини (фото: freepik.com)