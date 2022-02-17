ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Королівська постава: кращі вправи для красивої спини від тренера Зважені та щасливі

Новость на русском →
Четвер 17 лютого 2022 14:09
Королівська постава: кращі вправи для красивої спини від тренера Зважені та щасливі Фото: вправи для красивої постави (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Хочете носити влітку плаття з глибоким вирізом ззаду? Щоденна сидяча робота не проходить безслідно. Результатом можуть стати сутулість, в'яла шкіра і "крила".

Тренер шоу Зважені та щасливі та експерт зі схуднення Марина Боржемська розповіла в Instagram, які вправи допоможуть домогтися красивої спини і правильної постави в домашніх умовах.

Плавання

Вихідна позиція: ляжте на підлогу на живіт.

Рухи: на вдиху відірвіть прямі руки і ноги від підлоги. Рухайте ними як при плаванні кролем. Намагайтеся не напружувати шию.

Човник

Вихідна позиція: продовжуйте лежати на животі.

Рухи: захопіть гомілку руками із зовнішнього боку і розгойдуйтеся вперед-назад, намагаючись домогтися максимальної амплітуди. Після вправи потягніться у зворотний бік, вигнувши спину вперед.

Королівська постава: кращі вправи для красивої спини від тренера Зважені та щасливі

Вправи для міцної спини (фото: freepik.com)

Кішка

Вихідна позиція: встаньте на карачки.

Рухи: плавно вигинайте спину в одну і іншу сторону. Робіть вправу повільно, відчуваючи кожен хребець.

Поворот

Вихідна позиція: сядьте на підлогу з витягнутими ногами і рівною спиною.

Рухи: повертайте корпус вправо-вліво, як можна далі витягаючи руки в різні боки. Скручування хребта повинні відбуватися на видиху.

Королівська постава: кращі вправи для красивої спини від тренера Зважені та щасливіЦі вправи допоможуть поліпшити поставу і зміцнити м'язи спини (фото: freepik.com)

Нагадаємо, раніше Марина Боржемська запропонувала 5 простих вправ, які можна робити прямо в ліжку.

Також повідомлялося, що лікар назвала топ-5 корисних видів спорту при варикозі.

Читайте РБК-Україна в Google News
LITE
У дусі емоційного гламуру: візажист "Ейфорії" оголосила про запуск бренду косметики
У дусі емоційного гламуру: візажист "Ейфорії" оголосила про запуск бренду косметики