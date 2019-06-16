Королевская интрижка: принц Гарри изменял Маркл с моделью

Меган Маркл познакомилась с принцом Гарри в 2016 году, и через пару лет пара сыграла свадьбу. При этом внук британской королевы уже после встречи со своей будущей женой имел интрижку с моделью Burberry Сарой Энн Маклин. Об этом рассказала королевский биограф Анджела Левин, передает Express.

По словам автора книги "Гарри: беседы с принцем", он познакомился с девушкой на частной вечеринке, обменялся телефонами и затем начал "засыпать" ее сообщениями.

"Во время очень ранней стадии его отношений с Меган, Гарри, как думали, встречался с моделью Burberry Сарой Энн Маклин... Но это оказалось просто интрижкой", - рассказала Левин.

Сара Энн Маклин (фото из Instagram)

Биограф отметила, что Гарии и Сара ладили друг с другом, хотя отличались характерами - девушка была "очень чистоплотной" и почти не пила спиртного, хотя принц, известный своим непокорным нравом, был в этом плане "на другой волне" .

"Также была некоторая путаница относительно того, расставалась ли Меган в то время со своим парнем, знаменитым шеф-поваром Кори Вителло", - добавила она.

Гарри и Меган встретились друг с другом на свидании вслепую, которое организовал общий друг.

Меган Маркл (Фото: vox.com)

Пара около полугода скрывала свои отношения от публики.

Видео: YouTube / Actualités France

Напомним, что и саму Меган ранее заподозрили в неверности - речь идет о ее возможном романе на стороне с шеф-поваром в период знакомства с Гарри.

Как сообщалось ранее, Меган Маркл была любительницей пофлиртовать до знакомства с Гарри. Ранее герцогиня пыталась пообщаться с певцом Мэттом Кардлом, который после победы на британском шоу X Factor в 2010 году добился большой популярности. Однако тот ее отверг.

Также мы писали о том, что в британской прессе заявили, что Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри по расчету.