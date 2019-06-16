Королевська інтрижка: принц Гаррі зраджував Маркл із моделлю

Меган Маркл познайомилася із принцом Гаррі у 2016 році, і через пару років пара зіграла весілля. При цьому онук британської королеви вже після зустрічі зі своєю майбутньою дружиною мав інтрижку з моделлю Burberry Сарою Енн Маклін. Про це розповіла королівський біограф Анджела Левін, передає Express.

За словами авторки книги "Гаррі: бесіди з принцом", він познайомився з дівчиною на приватній вечірці, обмінявся телефонами і потім почав "засипати" її повідомленнями.

"Під час дуже ранньої стадії його стосунків із Меган, Гаррі, як думали, зустрічався з моделлю Burberry Сарою Енн Маклин... Але це виявилася просто інтрижкою", - розповіла Левін.

Сара Енн Маклін (фото з Instagram)

Біограф зазначила, що Гарії і Сара ладнали між собою, хоча відрізнялися характерами - дівчина була "дуже охайною" і майже не пила спиртного, хоча принц, відомий своїм непокірним норовом, був у цьому плані "на іншій хвилі" .

"Також була певна плутанина щодо того, чи розлучалася Меган у той час зі своїм хлопцем, відомим шеф-кухарем Корі Вітелло", - додала вона.

Гаррі і Меган зустрілися на побаченні всліпу, яке організував спільний друг.

Меган Маркл (Фото: vox.com)

Пара близько півроку приховувала свої стосунки від публіки.

Відео: YouTube / Actualités France

Нагадаємо, що і саму Меган раніше запідозрили у зраді - йдеться про її можливий роман на стороні з шеф-кухарем в період знайомства з Гаррі.

Як повідомлялося раніше, Меган Маркл була любителькою пофліртувати до знайомства з Гаррі. Раніше герцогиня намагалася поспілкуватися зі співаком Меттом Кардлом, який після перемоги на британському шоу X Factor в 2010 році мав велику популярність. Однак він їй відмовив.

Також ми писали про те, що в британській пресі заявили, що Меган Маркл вийшла заміж за принца Гаррі за розрахунком.