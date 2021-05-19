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Королева тяжело переживает потерю: у Елизаветы II случилось новое горе

Автор: Светлана Мащенко

Королева Великобритании Елизавета II пережила новую потерю со смерти мужа принца Филиппа, которого не стало 9 апреля. Умер один из щенков, которых ей недавно подарил средний сын принц Эндрю.

Об этом информирует The Sun.

Щенки Фергус и Мик стали утешением для Ее Величества, когда любимый муж попал в больницу в феврале. Принц Филипп пробыл тогда в медучреждении около месяца, и королева, обожающая собак, могла хоть как-то отвлечься от тяжелых мыслей.

Щенку породы дорги (помесь таксы и корги) по кличке Фергус было лишь пять месяцев. Причина смерти собаки не называется. Пса назвали в честь дяди Елизаветы Фергуса Боуз-Лайона, он погиб на Первой мировой войне.

Теперь у королевы только две собаки - корги Мик и старый дорги по кличке Кэнди - он последний потомок первой корги королевы, которую ей подарили на 18-летие.

Инсайдеры говорят, что королева очень тяжело переживает потерю собаки, к которой успела привыкнуть. Сейчас у Елизаветы II сложный жизненный этап, связанный с потерей мужа, а также скандальными заявлениями принца Гарри и его жены Меган Маркл.

Напомним, что муж королевы Елизаветы II принц Филипп герцог Эдинбургский умер 9 апреля вскоре после выписки из больницы, где он провел месяц. Ее Величество прожила в браке с супругом 73 года.

Ранее также стало известно, отречется ли Елизавета II от престола после смерти любимого мужа.

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